Recycling-Paradies startet in die nächste Runde

Nun ist es offiziell: Die Familie Bertschi hält am Standort Gränichen fest und will unweit des Fussballplatzes ein Recycling-Paradies AG bauen. «Die zentral gelegene und gut erschlossene Parzelle in Gränichen an der Schürbergstrasse 6 befindet sich mitten in unserem Einzugsgebiet», schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Viele ihrer Kunden aus dem mittleren und unteren Wynental würden es kaum erwarten können, in ihrer Nähe bequem all ihre Recycling-Güter und sperrigen Abfälle entsorgen zu können. «Das motiviert uns das Neubauprojekt weiter zu entwickeln und zeitnah zu realisieren.»