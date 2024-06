Andrea Suter schliesst Boutique Kunstsinn

Immer wieder beobachtete Andrea Suter den täglichen und nie enden wollenden Stau vor ihrer Boutique Kunstsinn in Gränichen. Und als auch noch die die Pläne für die länger andauernde Sanierung der Hauptstrasse in Gränichen bekannt wurden, fragte sie sich: «Will ich das wirklich mitmachen?» Schnell wurde ihr klar, «nein, das will ich nicht». Und so begann in Andrea Suter die Idee zu reifen, sich von ihrem erfolgreichen Unternehmen zu verabschieden. «Ohne Groll, Wut oder Enttäuschung», wie sie betont. «Ich hatte zehn ganz schöne Jahre und ich werde es bis zum letzten Tag geniessen.» Ab sofort beschenkt sie ihre Kunden mit grosszügigem Rabatt und freut sich auf die kommenden Monate mit einer wundervollen Herbst-Winterkollektion sowie der letzten, bezaubernden Weihnachtszeit im Kunstsinn Gränichen.