Cinema 8: «Australian Openair Kino» bis 7. September

Jetzt kann man am Flughafen in SchöftLAND wieder einchecken und findet sich bereits nach wenigen Minuten in australisch angehauchtem Ambiente wieder. Auf der Dachterrasse des Cinema 8 steht dem Besucher vom 21. Juni bis 7. September eine besonders grosse Auswahl an Filmen zur Verfügung. Highlights sind u.a. «Ich – Einfach unverbesserlich 4», «Bad Boys: Ride or Die», «Deadpool & Wolverine», «Twisters», «Bon Schuur Ticino», sowie «Back to Black».