Nach zehn Jahren an der Spitzer der Feuerwehr Küttigen übergibt Daniel Wernli (links) das Kommando an Markus Germann.

Bild: RAN

Daniel Wernli übergibt das Kommando an Markus Germann

Die diesjährige Feuerwehr-Hauptübung in Küttigen, war eine ganz spezielle, denn sie markierte das Ende der Ära des Kommandanten Daniel Wernli (43). Nach zehn Jahren an der Spitze übergibt er das Amt an seinen Nachfolger, an Vize-Kommandant Markus Germann. Dieser übernimmt eine gut funktionierende Organisation.