Das rasante Wachstum der Wohnbevölkerung

Zurzeit wohnen 7000 Personen in Küttigen – und es werden stetig mehr. Als Vorortgemeinde von Aarau ist das nicht überraschend, doch angesichts der ländlichen Lage am Jurasüdfuss wirkt diese Zahl bemerkenswert. Über Jahrhunderte bestand die Wohnbevölkerung vorwiegend aus Bauernfamilien und blieb bis ins frühe 19. Jahrhundert unter 1000 Personen.

Frühere Volkszählungen, wie die von 1888, geben detaillierten Aufschluss über die damaligen Verhältnisse. In einer Tabelle wurden 32 Wohnquartiere einzeln aufgeführt, einschliesslich der Anzahl der Wohnhäuser, Haushalte sowie der dort lebenden und anwesenden Personen. Ob damals Berufstätige nach Küttigen pendelten oder Reisende in der Gemeinde verweilten, bleibt unklar. Jedenfalls gab es im Rombachtäli zu jener Zeit nur 10 Häuser mit 13 Haushalten und insgesamt 66 Personen. Im Bifang standen 16 Häuser mit 30 Haushalten und 101 Personen, und an der Bibersteinerstrasse lediglich 9 Häuser mit 15 Haushalten und 67 Personen. Insgesamt zählte die Gemeinde 260 Wohnhäuser, 392 Haushalte und 1887 «in der Zählgemeinde Wohnhafte».