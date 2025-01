Das sind die Teilnehmer aus unserer Region

RC Gränichen: MTB-Trails Unterstützung möchte der Racing Club Gränichen für den Bau und Unterhalt öffentlicher Mountainbiketrails im unteren Suhren- und Wynental. «Der Bau von Ersatztrails sowie der Unterhalt wurde den Bikevereinen auferlegt», schreibt der RC Gränichen in seinem Projektbeschrieb. Mit einem Beitrag würde der R Gränichen seine zehn «Trailbuilder» unterstützen, die zig Stunden für die Allgemeinheit im Wald tätig sind.

Gränichen STV: Grätu-Cup Der Gränichen ATV bittet um Unterstützung für den alljährlich stattfindenden Grätu-Cup. Der Wettkampf im Einzelgeräteturnen für Mädchen findet im Mai 2025 unter dem Motto «Grandhotel Magnesia» statt. « Der Betrag aus der Finanzierung würden wir in neue Geräte und Turnbekleidung investieren, um die besten Trainingsbedingungen zu gewährleisten.»

Aarau: Track Club Der «Aarau Track Club», ist ein neuer Leichtathletik-Club in Aarau. Gegründet wurde er erst im Herbst 2024. 40 ambitionierte Nachwuchstalente im Alter von 5 bis 18 Jahren werden von 6 qualifizierten Trainern gefördert und gefordert. «Weil wir erst gestartet sind, fehlt es noch an Trainingsanzügen und Materialien. Den ganzen Winter trainieren wir draussen. Auch Trainings-Hilfsmittel wären Gold wert.

Team Aarau: Neue Banden Der Unihockeyverein in Aarau steht vor einer grossen Aufgabe: Die Banden entsprechen nicht mehr den Sicherheits- und Qualitätsanforderungen. «Die Anschaffung neuer Banden stellt sicher, dass wir den Trainingsbetrieb aufrechterhalten und hohe Standards weiterhin gewährleisten können. Die Gesamtkosten für den Austausch belaufen sich auf rund 10’000 Franken.»

STV Reitnau: Neue Turntaschen Der STV Reitnau reist im Juni 2025 an das Eidgenössische Turnfest in Lausanne. «Dabei wollen wir als Verein gemeinsam und einheitlich auftreten, ganz nach unserem Motto: Sportlich, Motiviert, Gesellig.» Die Mitglieder wünschen sich deshalb für die ganze Delegation einheitliche Sporttaschen! «Durch den Zustupf aus dem Energiebatzen, können wir die Kosten pro Mitglied reduzieren.»



Honeybadger: Tor Tech 2025

Die «Honeybadger» wollen die Kulturlandschaft in Aarau aktiv mitgestalten und zwar mit einem «Daydance» auf dem Areal Torfeld, «der mit viel Liebe zum Detail und einer Auswahl an qualitativ hochwertigen Künstlern begeistert.» Die Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum von Jung bis Alt. Die gesammelte Mittel würden für Künstlergagen verwendet werden.