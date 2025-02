Selbstunfall in Buchs, Samstag, 15. Februar 2025

Bild: KAPO

Zwei Unfälle am Wochenende – einer in Suhr und einer in Buchs

In Buchs prallte ein Auto gegen eine massive Steinmauer, die beiden Insassen blieben unverletzt. In Suhr setzte ein Automobilist zu einem riskanten Überholmanöver an und stiess auf dem Wältimattweg in ein anderes Auto. Dessen Fahrerin musste ins Spital gebracht werden.