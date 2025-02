Rund 1200 absolvierte Einsätze durch First Responder im Kanton – über 120 in der Region

Fast 1500 Alarme ausgelöst

Die alarmierten First Responder können die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts mit basismedizinischen Massnahmen überbrücken. Seit dem Start des Systems am 1. Februar 2024 hat die Sanitätsnotrufzentrale (SNZ) 144 1’457 Alarme für die First Responder ausgelöst. Absolviert haben die First Responder rund 1’200 Einsätze. Bis der erste Ersthelfer oder die erste Ersthelferin am Einsatzort eintrifft, dauert es durchschnittlich 5 Minuten und 49 Sekunden (Stand aller erwähnten Daten: 31. Januar 2025).

Erfassung individueller Verfügbarkeiten möglich

Die App „First Responder Aargau“ wird laufend weiterentwickelt. Seit rund drei Monaten haben First Responder die Möglichkeit, in der App individuelle Verfügbarkeiten zu hinterlegen. First Responder können so festlegen, an welchen Wochentagen, zu welchen Uhrzeiten und an welchen Standorten sie für Alarmierungen zur Verfügung stehen möchten. Beim Standort können First Responder entweder bestimmte Gemeinden/Regionen erfassen oder die Standortbestimmung mittels Georeferenzierung (Alarmierung gemäss aktuellem Standort) zulassen.