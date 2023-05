Das Zentrum erhält ein neues Zentrum – der Coop wird vergrössert – 36 neue Wohnungen entstehen

Das Schöftler Zentrum erhält eine bauliche Aufwertung: Auf der Parzelle 948 an der Dorfstrasse soll anstelle des bestehenden Coop und der Brache des ehemaligen Restaurants «Haltestelle» ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Darin wird der Coop seine Verkaufsfläche massiv vergrössern und das Angebot ausweiten, das verkündeten Vertreter der Swiss Finance & Property Frund AG(SFP) aus Zürich, dem Eigentümer und Bauherr des Projekts. «Coop bekennt sich damit klar zu Schöftland», sagt Thomas Lavater, Portfolio Manager des SFP Retail Properties Funds anlässlich der Präsentation im Architekturbüro Kim Strebel in Aarau.

Vertreter der Eigentümer und der Bauherrschaft, sowie der Architekt informieren am Samstag, 6. Mai, von 9.00 bis 12.00 Uhr, an der Dorfstrasse 31 in Schöftland persönlich über das Projekt «Zentrum Dorfstrasse» und laden alle Interessierten dazu ein, an der öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zusätzliche Projektinformationen gibt es unter: www.zentrumdorfstrasse-schoeftland.ch

Es wird in zwei Etappen gebaut

Der Coop wird während der ganzen Bauzeit offenbleiben, versprechen die Verantwortlichen. Daher erfolgt die Realisation in zwei Etappen. In der ersten Etappe wird der nördliche Teil mit zwei Wohnhäusern erstellt. Während dieser Zeit kann der bestehende Coop inkl. Tiefgarage weiterbetrieben werden. In der zweiten Etappe wird das bestehende Gebäude abgebrochen und anschliessend der südliche Teil inkl. dem dritten Wohnhaus erstellt. Der Coop wird in dieser Zeit im Erdgeschoss des Neubaus provisorisch betrieben. Das definitive Ladenkonzept über das gesamte Erdgeschoss wird nach Fertigstellung der zweiten Etappe in Betrieb gehen. Läuft alles nach Terminplan, so erfolgt die Baueingabe noch diese Woche. Der Baubeginn der 1. Etappe ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen, der Bezug der Wohnungen der 1. Etappe Ende 2025. Der Baubeginn der 2. Etappe soll Ende 2025 erfolgen, und im Herbst 2027 soll der 28-Millionen-Bau fertiggestellt sein.