Demission von Gemeinderätin Miriam Dietschi

Gemeinderätin Miriam Dietschi (Ressort Bildung, Asylwesen, Kultur und Sport, Verband zofingenregio) hat aus privaten Gründen beim Departement des Innern das Gesuch um einen vorzeitigen Rücktritt aus dem Gemeinderat Bottenwil per Ersetzung ersucht. Der Rücktritt wurde inzwischen bewilligt.

Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt von Miriam Dietschi ausserordentlich und bedankt sich bereits heute für das grosse Engagement und die stets gute Zusammenarbeit während der vergangenen Jahre, wie es in der Mitteilung der Gemeinde heisst. Miriam Dietschi wurde am 15. März 2020 in den Gemeinderat Bottenwil gewählt.