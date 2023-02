Der Bau des grossen Pumptracks hat begonnen

Der Verein «pumptrack5040» hat es geschafft. Der Pumptrack in Schöftland wird jetzt gebaut. Bis es soweit war, hat der Verein in gut acht Monaten über 500`000 Franken an Spendengeldern gesammelt. Eine riesige Summe, für welche die drei Familien, aus denen der Verein besteht, viel ehrenamtliche Zeit investiert haben.