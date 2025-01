«Der Landanzeiger» wird von der CH Media übernommen

Die Medienbranche muss sich in einem schwierigen Umfeld behaupten. Davon blieb auch die ZT Medien AG nicht verschont. Aufgrund der sinkenden Umsätze im Leser- und Werbemarkt mit gleichzeitig steigenden Produktions- und Vertriebskosten war es für die ZT Medien AG auf Dauer nicht mehr tragbar, die Infrastruktur für eine lokale Tageszeitung sowie für zwei Wochenzeitungstitel eigenständig zu betreiben. Um die Zukunft der Titel zu sichern, hat sich der Verwaltungsrat der ZT Medien AG deshalb entschieden, die Titel an CH Media zu verkaufen. Dadurch kann der Grossteil der Arbeitsplätze gerettet werden. Die Standorte Zofingen und Oberentfelden bleiben bestehen. CH Media übernimmt insgesamt 29 Mitarbeitende, was 23 Vollzeitstellen entspricht. Leider muss vier Mitarbeitenden, die nicht übernommen werden, gekündigt werden. Ziel von CH Media ist es, die drei gut verankerten Titel in der Region Zofingen/Aarau in bewährter Qualität weiter herauszugeben.