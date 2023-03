Der neue Range Rover: Für die, die es muskulös und exklusiv mögen

Vor allem, wenn es über Land oder durch die Stadt geht, gibt es definitiv Simpleres als dieses 200 000-Edel-SUV. Auf der Autobahn dagegen fühlt es sich im Range an wie in Abrahams Schoss. 120 km/h sind gefühlte 20 km/h. Just für Menschen, die sich auf der Autobahn wegen des Gedränges und Gewusels nicht (mehr) wohlfühlen – und davon gibt es viele und immer mehr – wäre dieser Range Rover eine wahre Offenbarung. Quasi eine Anti-Angst-Injektion. In diesem «Bully» schwebt man, auch dank Luftfederung, über den Dingen. Durch Gegenschall aus dem Lautsprecher wird selbst das geringste Abrollgeräusch eliminiert – nix, gar nix ist zu hören. Klar, dieses Schweben hämmert ziemlich ins Portemonnaie. Der Verbrauch liegt weit jenseits der 10- Liter-Marke. 14 Liter sind ein gefühlt vernünftiges Richtmass. Indes, wer dieses Auto fährt, für den spielt Geld nicht wirklich eine Rolle.

Eine Ikone

Der Range Rover gilt als Ikone unter den Geländewagen und steht so in der 5. Generation bei den Händlern. Besitzer des Briten haben schon immer das Extravagante gesucht; das, was so nicht alle haben und das Abenteuer vermittelt. Allein die Präsenz dieses Hünen ist enorm. Die Haube türmt sich auf wie ein Berg, 5,05 Meter Länge (die Version mit langem Radstand und 7 Plätzen kommt sogar auf 5,25 Meter), 1,87 Meter Höhe und 2,21 Meter Breite (mit Spiegeln) sind kolossale Masse. Weil ein Range der Markentradition verpflichtet ist, muss er auch geländetauglich sein. Entsprechend gross ist die Bodenfreiheit (22 bis 30 cm, elektronisch höhenverstellbar) und demzufolge hoch der Einstieg. In die Sitze fallen ist in dem Fall nicht, die Sitze erklimmen dagegen schon. Einmal drin, blickt man in und auf einen nobel gemachten und nach Leder duftenden Innenraum. Die Verarbeitung ist exzellent und das Arrangement von Schaltern, Tasten und Bildschirmen prima. Eine gute Bedienbarkeit steht mit grossen Touchflächen und leicht ablesbaren, digitalen Skalen im Vordergrund. Auch die Passagiere im Fond sind fünfsternemässig einquartiert. U. a. können sie via Tablet in der Mittelarmlehne ihre Sitze verstellen oder sich massieren lassen. Letzteres geht selbstverständlich auch in den Fauteuils vorne. Platz gibt’s mehr als genug. Und wie wäre es mit einem kleinen Picknick auf der Ladefläche? Bis zu 350 kg verträgt der untere Teil der sich automatischen öffnenden Ladeklappe, auf der man es sich mit einer aufklappbaren Sitzbank und kleinen Kissen gemütlich machen kann.