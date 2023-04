Die AMAG Leasing AG steigt ins Leasinggeschäft mit E-Bikes ein

Das Angebot der AMAG Leasing AG enthält die Deckung aller Kosten, die während der Vertragslaufzeit anfallen. Bild: ZVG

Die Transformation der AMAG Gruppe zur modernen Mobilitäts- und Energieanbieterin schreitet weiter voran. Als neuestes Produkt lanciert die AMAG Leasing AG zusammen mit der myStromer AG ein All-Inclusive Leasing für E-Bikes der Marke Stromer – eine Premiere in der Schweiz.

Die AMAG Leasing AG lanciert das schweizweit erste All-Inclusive Leasing für E-Bikes. Partnerin für diese neue Geschäftsaktivität ist die myStromer AG aus Oberwangen (BE), die E-Bikes der Marke Stromer herstellt, verkauft und neu nun auch ein All-Inclusive Leasing anbietet. In dieser Kooperation tritt die AMAG Leasing AG als Leasingpartnerin auf, die myStromer AG als Handels- und Vertriebspartnerin. Anfang Jahr wurde die Zusammenarbeit vorerst als Pilotprojekt mit drei Handelspartnern gestartet. Diesen Frühling kommen bereits schrittweise weitere Händler dazu, mit dem Ziel das All-Inclusive Leasing bei einem Grossteil der Händler mit E-Bikes der Marke Stromer anbieten zu können. Das Angebot richtet sich vorerst an Privatkundinnen und -kunden.

Nachhaltige und trendige Mobilitätsform

Das Leasingangebot enthält, nach dem Prinzip «All-Inclusive Leasing für E-Bikes» die Deckung aller Kosten, die während der Vertragslaufzeit anfallen. Dazu zählen unter anderem Service- und Unterhaltsarbeiten, Verschleissteile wie die Batterie und Reifen sowie verschiedenste Versicherungsdienstleistungen inklusive Garantien.

Nicole Pauli, Managing Director AMAG Leasing AG: «Wir wollen uns zur führenden Finanzdienstleisterin für individuelle, nachhaltige Mobilität entwickeln. Mit dem All-Inclusive Leasing für E-Bikes erweitern wir zum einen unser strategisches Geschäftsfeld und zum anderen bewegen und begeistern wir Menschen mit einer nachhaltigen sowie trendigen Mobilitätsform.»

Auch Tomi Viiala, Co-CEO myStromer AG, zeigt sich begeistert: «Wir sind stolz, die erste Marke aus der Fahrradindustrie zu sein, die in Kooperation mit AMAG Leasing ein All-Inclusive E-Bike-Privatleasing für Konsumenten anbietet. Unser gemeinsames Ziel ist es, in der Schweiz die Mobilität nachhaltig zu verändern und den Zugang zu unseren Premium Speed Pedelecs zu vereinfachen. Wir glauben, dass diese hohe Akzeptanz des Leasings generell auch in der Fahrradindustrie möglich ist — vor allem für Fahrräder im mittleren bis oberen Preissegment. Wir freuen uns, gemeinsam mit einer innovativen Partnerin wie der AMAG Leasing, dieses Angebot in der Schweiz nun zu lancieren.»

