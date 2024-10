Der perfekte Vorname – Mission impossible?

Und plötzlich war es mir klar: Diese Entscheidung, die wir hier im Begriff sind zu treffen, ist eine der wichtigsten überhaupt. Die Konsequenzen sind uns vielleicht gar noch nicht bewusst. Und was, wenn wir uns falsch entscheiden und damit unser Kind ein Leben lang strafen? Werden wir tatsächlich schon beim Namen versagen?

Dabei hab ich mir das so einfach und wunderbar vorgestellt. Mein Mann und ich setzen uns gemütlich hin, durchstöbern ein wenig das Internet, durchsuchen Listen, und zack – der Name für unser Kind gefunden. Aber nix da.

«Elias» und «Anna» haben wir zur Genüge im Freundeskreis, «Elena» hiess seine Exfreundin und «Alex» hat mich in der Schule gehänselt. ­Gestrichen, gestrichen, gestrichen, gestrichen.

Selten soll der Name sein, aber nicht zu aussergewöhnlich. Wie wäre es mit «Skyler»? Klingt cool, ist hoch­modern, international und superstylisch. Ja, bis das Kind zum ersten Mal in der Schule seinen Namen buch­stabieren muss. «S-K-Y … nein, nicht Schkeiler, Skyler. Nein, mit Y.» Und das blüht dem Kind ein ganzes Leben lang. Also auch gestrichen.