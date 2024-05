Der Wirtschaftsverband AIHK feiert sein 150-jähriges Bestehen mit einer abwechslungsreichen Jubiläumsversammlung

Wahl der Präsidentin und des Vorstandes

In ihrer Jubiläumsansprache blickte die Präsidentin Marianne Wildi zurück auf wichtige Meilensteine in der 150-jährigen Geschichte. «Wie die Gesellschaft hat sich auch die AIHK stetig weiterentwickelt. Wir haben uns geöffnet und suchen heute öfter den Dialog mit der Gesellschaft. Wir bringen uns in die politische Diskussion ein und werden als Stimme der Wirtschaft gehört. Hier, an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hat die AIHK auch in Zukunft ihren festen Platz. Dass heute alle Menschen Teil der Wirtschaft sind, ist eine gute Entwicklung», sagte Wildi.

Neben der Wiederwahl von Marianne Wildi wurden an der Generalversammlung auch 17 Mitglieder wieder- sowie 11 Wirtschaftsvertreter neu in den Vorstand gewählt. Mit 29 Mitgliedern – inklusive der Präsidentin – ist das Gremium für die Amtsperiode 2024 bis 2028 breit in der Wirtschaft abgestützt. Die Vielfalt der Branchen und Regionen im Vorstand hob auch Marianne Wildi in ihrer Ansprache hervor.

Breites Engagement zur Verständnisförderung

In seinen Ausführungen ging Beat Bechtold auf das Wirken und die Dienstleistungen der AIHK ein. Als Direktor führt er das Tagesgeschäft des Verbands. Dabei berichtete er über die diversen Initiativen: «Bei einem Wirtschaftsverband denkt man oft an Interessenvertretung, doch sind unsere Engagements, mit denen wir in der Gesellschaft das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge fördern, ein ebenso wichtiger Leuchtturm unserer Arbeit.» So gehe man beim Projekt «Unsere Gemeinde» in Primarschulen und zeige auf spielerische Weise auf, wie eine Gemeinde funktioniere. Anspruchsvoller werde es an den Wirtschaftswochen, welche die AIHK an Aargauer Kantonsschulen durchführt. Hier leiten die Schüler während fünf Tagen ihr Unternehmen. Und für Alt und Jung gewähre man an der Nacht der Aargauer Wirtschaft – sie findet am 19. September statt – Einblicke in Unternehmen. «Die Menschen sollen sehen, dass die Wirtschaft ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft ist», sagte Bechtold.