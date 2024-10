Drei neue Workshops bereichern das Angebot

Punkt 16.30 Uhr füllte sich der Reisebus mit Vertretern von Gemeinde, Schulleitung, der Regionalpolizei Zofingen und der Presse zur Rundfahrt zu den einzelnen Posten. Eine Mitarbeiterin des Instituts der Erziehungswissenschaften der Universität Zürich erlangte Kenntnis von diesem Anlass und bereicherte die Gästeschar. Das Backen und der Hundeführkurs, der auf der Schulwiese für Interesse bei Schülerinnen und Schülern sorgte, waren neu im Workshopangebot. Auch die erst im Juni letzten Jahres eingeweihte Pumptrack-Anlage begeisterte seine jungen Fans. Mit Trottinetts und Trackingbikes kurvten sie durch den Parcours. Beliebt wie eh und je waren Cocktailmixen in der Bar des Cinema 8, der Graffiti-Kurs und das Filmen mit Drohnen bei der Badi Schöftland. Bemerkenswert war die grosse Teilnahme von Mädchen beim Kraftsport in der Dreifachturnhalle und beim Bogenschiessen, während Futsal mehrheitlich die Buben in seinen Bann zog.