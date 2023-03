Dürrenäsch: Neuer Igelstation droht die Schliessung

Im Sommer letzten Jahres musste die grösste Igelstation im Aargau in Oberentfelden nach 38 Jahren schliessen (wir berichteten). Der Kanton hatte die Station aus verschiedenen Gründen geschlossen. Bis zu 700 Igel wurden jährlich in der Station wieder aufgepeppt, seit der Schliessung hatten diese allerdings keinen Platz mehr.

Vor knapp einem Monat hat nun eine neue Igelstation in Dürrenäsch eröffnet (wir berichteten). Es gebe zwar im Kanton viele kleinere Stationen, aber für den eigentlichen Bedarf waren diese nicht genug. «Im Prinzip könnte in jedem Dorf eine Igelstation stehen, so gross ist die Not der Igel», erklärte Stefanie Tremmel, Leiterin der neuen Igelstation, damals gegenüber Tele M1.