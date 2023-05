Echt jetzt?

Dass die künstliche Intelligenz schon so weit ist, dass man es gar nicht mehr merkt, wenn ein Text, ein Bild, ein Musikstück nicht von einem Mensch gemacht wird, ist zutiefst verstörend. Was ist echt und was nicht? Computerprogramme wie Chatbot GPT sind brandgefährlich, so liest man. Wahrscheinlich könnten sie auch die Gedanken im «Landanzeiger» schreiben. Werden wir (echten) Redakteure früher oder später vom Kollegen Chatbot GPT abgelöst? Ich hätte das nicht für möglich gehalten.

Bis am letzten Samstag. Halten Sie sich fest, was jetzt kommt: Bei der Einweihung des «Bananium» in Unterentfelden (siehe Artikel in dieser Ausgabe) war der Gemeinderat von Oberentfelden nicht vor Ort vertreten. Eine Rede hielt er trotzdem! Respektive die künstliche Intelligenz. Cevi-Co-Präsident Mike Haefliger schlüpfte in ein Gemeinderats-Sakko, zückte sein Smartphone, öffnete eine App, erklärte, dass er ihr aufgetragen hätte, hier und jetzt eine Rede zu halten, darin müsse unbedingt das Wort «Schoggibanane» vorkommen und – er müsse diese Rede auf Schweizerdeutsch halten!