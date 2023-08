Ehrenamtliche Schulwegsicherung mit Lotsendienst durch MAMO Verkehrsdienst GmbH

Gemäss Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung geschehen 40% der schweren Unfälle mit Kindern auf dem Schulweg. Der grösste Anteil ereignet sich dabei zu Fuss, beim Überqueren der Strasse. Um das Risiko für entsprechende Unfälle zu senken, sollen gerade jetzt, zu Beginn des Schuljahres, die Menschen im Strassenverkehr auf unerfahrene Schülerinnen und Schüler aufmerksam gemacht und kritische Stellen zusätzlich überwacht werden. Da die meisten Gemeinden nicht über einen eigenen Lotsendienst verfügen, wird nach enger Absprache mit den jeweiligen Schulbehörden der ehrenamtliche Einsatz von Fachpersonen gerne in Anspruch genommen.

Mitarbeitende der MAMO Verkehrsdienst GmbH haben in der ersten Schulwoche wichtige Fussgängerstreifen gesichert. Diese gemeinnützige Aktion fand an neuralgischen Punkten in den Gemeinden Aarau, Gränichen und Kölliken statt.