Ein Musikabend voller Rock und Emotionen

Moderne Rhythmen bekannter Komponisten mit anspruchsvollen Titeln vergangener Jahrzehnte, wies das Konzertprogramm auf. So kam Beatles-Song-Schreiber John Lennon mit «Ticket to Ride» und Elton John mit «Crocodile Rock» zum Zug. Bei «Let it Go from Frozen» nahm Stefanie Bernet das erste Mal das Mikrophon zur Hand. In der Pause wechselten Musizierende wie Sängerin ihr Outfit. «Schwarz» im Broadway-Look des vorigen Jahrhunderts war angesagt. In glitzernder Hose sang Stefanie Bernet die einfühlsame Ballade Bob Dylans «Make You Feel My Love», was gleichzeitig eine Uraufführung des Musikvereins in der Bottenwiler Mehrzweckhalle unter der Leitung von Simon Galliker darstellte. Den ABBA-Hit «Super Trouper» wiederholte sie unter Applaus.