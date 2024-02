Ein «Schöftler» wirtet künftig auf dem «Ochsen»

Immanuel Kirisits, hat schon als kleiner Junge mit viel Interesse in den Kochtöpfen von Vater Wolfgang gerührt und ihm geholfen, zu Hause Gäste zu bewirten. Als Immanuel seine Passion zum Beruf machen wollte, versuchten seine Eltern ihm die Nachteile des Koch-Berufs aufzuzeigen. Doch Immanuel liess sich nicht von seinem Weg abbringen. Nach der Ausbildung im «Schlossgarten» in Schöftland und in der «Schiffländi» in ?? und der beruflichen Weiterentwicklung im «Grand Hotel National» in Luzern, freut sich Immanuel auf die neue Herausforderung in Schöftland. Er wird den «Ochsen» in ähnlicher Art und Weise weiterführen wie dies Danilo und Patricia Senn gemacht haben: frische, regionale, saisonale Küche mit einer «kirisit’schen» Note.

Immanuel und seine Familie sind gebürtige Österreicher und in Schöftland schon seit vielen Jahren eingebürgert. Er liebt «Schöftle» und ist in einer Gastronomen-Familie aufgewachsen. Vater Wolfgang, gelernter und passionierter Koch und Jäger, wird im Herbst Wildspezialitäten aus eigener Jagd anbieten. Er wird seine gastronomischen und kulinarischen Erfahrungen Immanuel weitergeben, und sicher ab und zu in Küche und Service anzutreffen sein. Wolfgang wird nun seinerseits seinem Sohn in die Kochtöpfe schauen dürfen. Mutter Maria Luise, ebenfalls ausgebildete Gastronomin, wird mit Herzlichkeit und Sinn für Ästhetik im «Ochsen» einen Ort des Wohlfühlens schaffen. Sie wird sich um Haus und Team kümmern. Immanuel hat also das Glück, von seinen Eltern nicht nur an der Front unterstützt zu werden, sondern sie werden ihm auch den Rücken freihalten. Last but not least ist da Schwester Lara, ebenfalls in der Gastronomie ausgebildet. Lara hat sich nun dem Theater verschrieben, und ihr Interesse an Kunst und Kultur wird sie in Form von Theateraufführungen, Konzerten und Ausstellungen in den «Ochsen» bringen.