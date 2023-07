Ein tolles Fest mit vielen Glanzpunkten

Am zweitägigen Jugendfest in Küttigen haben die Organisatoren hervorragende Arbeit geleistet, und ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Nebst Neuzuzügerbegrüssung, verschiedenen Darbietungen, Lunapark, Festbetrieb und dem traditionellen Umzug, gehörte die Morgenfeier mit den Vorführungen der 550 Kinder und dem Lehrerinnenchor zusammen mit Berufsmusikern des Orchesters der Argovia Philharmonic, zu den bleibenden Erinnerungen des Jugendfests 2023.

Das Fest, das 1857 erstmals stattfand, wurde damals von mehreren Gemeinden an einem gemeinsamen Ort durchgeführt, etwa in der Benkenklus oder auf Schloss Biberstein. Zum Glück ist das nun anders. Geblieben ist aber das lebendige Brauchtum. Den Kinderumzug umrahmten verschieden Dorfvereine und Organisationen, aber auch prächtig geschmückte Brunnen, über die Strassen gespannte Girlanden und Fahnen. Auch Böllerschüsse, Glockengeläut, viel Musik von Jung und Alt, Showeinlagen, Wettkämpfe und allseits geschätzte Bankett haben weiterhin Bestand.

2019 fand das letzte Jugendfest in Küttigen statt, danach kam Corona … Die Bevölkerung genoss das zweitägige Jugendfest übers Wochenende in Küttigen umso mehr. Endlich konnte man wieder zusammenzukommen, Spass zu haben und die Gemeinschaft geniessen. Und viele Heimweh-Küttiger reisten von weit her an. RAN