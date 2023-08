Einbruch in die Gemeindeverwaltung – Täter fanden kein Geld

In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 2023 wurde in die Gemeindeverwaltung eingebrochen. Die noch unbekannte Täterschaft hatte sich an den beiden Tresoren zu schaffen gemacht und diese schlussendlich durch Gewalteinwirkung auch zum Öffnen gebracht. Die Täter sind jedoch nicht fündig geworden, sodass lediglich Sachschaden entstanden ist.