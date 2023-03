Einladung zu «Potzmusig» von SRF: Ritterschlag für «Schwyzerörgelifründe Ramsflueh» Erlinsbach

Ein wenig nervös trafen alle 15 Mitglieder der Grossformation «Schwyzerörgelifründe Ramsflueh» Erlinsbach am Nachmittag des 16. März, im Restaurant Sonne in Goldingen SG ein, wo die Aufzeichnung der Sendung stattfand. Sie wurden von der sehr freundlichen Fernsehcrew um den beliebten Moderator Nicolas Senn in Empfang genommen. Durch die herzliche und professionelle Betreuung reduzierte sich das Lampenfieber im Nu auf ein erträgliches Mass.