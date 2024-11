Emil, der ganz gewöhnliche Superstar

Nur wenige Sitze blieben im «Gate 1», dem grössten der fünf Indoor-Kinosäle im Cinema 8 frei, den alle wollten «ihren» Emil Steinberger sehen. Der berühmte Gast setzte sich mit seiner Ehefrau Niccel auch in Schöftland dort hin, wo es ihm am wohlsten ist, mitten ins Publikum. «Er ist eben einer von uns» freute sich eine Kinobesucherin. Das sei ihm wichtig, sagten im Rahmen der Veranstaltung Co-Produzent Simon End und Kameramann Elmar Bossard gegenüber dem Landanzeiger: «Es ist inzwischen etwa der zwanzigte Termin, den Emil im Rahmen der Promotour wahrnimmt und er ist jedes Mal mit Freude und Energie dabei.» 200 Stunden eigenes Filmmaterial sei zuvor entstanden, dazu kämen noch einmal so viele Stunden Archivmaterial, erzählten die beiden Mitproduzenten weiter. Emil selber sagte dazu auf der Bühne: «Manchmal mussten wir wegen kleinsten Sequenzen bei den Rechteinhabern Hin und Her schreiben, das war verrückt» – er erzählte das in bester Emil-Manier, so, wie ihn das Publikum liebt.