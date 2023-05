Erfahrener Ermittler: Parteiloser Sandy Ambil kandidiert als Bezirksrichter

Sandy Ambil (47), Einwohner von Gränichen, tritt als parteiloser Kandidat an der Ersatzwahl für das Bezirksrichters in Aarau vom 18. Juni an. Ursprünglich KV-Angestellter, ist er seit mehr als 21 Jahren in der Strafverfolgung des Kantons Baselland tätig. «Ich habe zuerst die Polizeischule absolviert, war dann bei der Kriminalpolizei und dort unter anderem Zivilfahnder sowie Ermittler». 2015 wechselte er als Untersuchungsbeauftragter zur Staatsanwaltschaft. Durch seine jahrelange Erfahrung in der Strafverfolgung hat er sich einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und sehr gute Menschenkenntnisse erlangt. Im Weiteren ist Sandy Ambil der Überzeugung, dass die Unabhängigkeit das höchste Gut eines Richters ist und dass ein Zusammenhang zwischen diesem Amt und der Politik rechtsstaatlich problematisch ist. «Ein Richter soll für dieses Amt geeignet, fachlich kompetent und objektiv sein. Für eine Verurteilung zählt das gute Argument und die Beweiswürdigung und nicht aus welchem Mund es kommt» – Der Einfluss der Parteien auf die Wahl dieses Laien-Richteramtes gefährdet deren Unabhängigkeit. Für das Grundvertrauen der Menschen braucht es faire, unabhängige und vor allem unPARTEIische Urteile.»