FDP Bezirk Aarau nominiert Christian Keppler als Bezirksrichter

Christian Keppler ist seit 19 Jahren Geschäftsführer der Keppler AG in Muhen (Fachgeschäft für Bodenbeläge und Innendekorationen). Er wohnt mit seiner Ehefrau Sophie Kyburz in Hirschthal und ist in der Region bestens bekannt und vernetzt, nicht zuletzt auch durch seine Tätigkeiten im Lions Club, im Vorstand des Altersheims Muhen und als Ortsparteipräsident der FDP Hirschthal.

«Mit Christian Keppler ist es der FDP gelungen, einen idealen Kandidaten zu finden. Aufgrund der aktuellen Situation am Gericht mit einer Mehrheit von Frauen sowohl auf Bezirksrichterseite wie auch in den Präsidien und auf Gerichtsschreiberebene war für die FDP von Anfang an klar, dass für den zurücktretenden Urs Bolliger nur ein Mann als Kandidat in Frage kommen kann. Christian Keppler bringt als selbständiger Unternehmer alle nötigen Voraussetzungen mit und wird mit seiner ruhigen, überlegten Art ein Gewinn für das Richterkollegium sein“ freut sich Sibylle Pfisterer, Präsidentin der FDP Bezirk Aarau über die Nomination.