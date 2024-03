Erfreuliche Nachwuchs-Entwicklung im Turnverein

Turnen bei den Jugendlichen beliebt

Nadja Lehmann, Jugendverantwortliche, berichtete erfreut über die positive Entwicklung der aktuell 93 jugendlichen Turnenden. Das Turnen ist bei den Jungen in Reitnau beliebt, der Zuwachs in den Riegen steigt kontinuierlich. Attraktiv sind nebst den Turnstunden die vielfältigen Aktivitäten durchs Jahr, wie Wettkämpfe, Jugireise, Bräteln und als Höhepunkt der Auftritt an der Turnshow.