«erzpo 2023»: 64 Firmen stellen aus – es hat noch Platz

Die «erzpo2023» nimmt Formen an. Acht Monate vor dem Start der Gewerbeausstellung informierte das Organisationskomitee unter der Leitung von Willi Stadler die Aussteller über den neusten Stand der Gwärbi. 64 Aussteller haben sich die für erste Gewerbeausstellung nach 14 Jahren angemeldet. «Es hat noch einige wenige Plätze in der Halle und im Freien», sagt Stadler. «Es wäre schön, wenn wir die angestrebten 70 Aussteller erreichen würden.» Im Aussenbereich hat es sowohl im überdachten wie auch im offenen Bereich noch Platz für weitere Interessierte.

Wer möchte auf der Bühne auftreten?

Jaun kommt als Gast

Das Rahmenprogramm bietet etwas für klein und gross. Während der Rummelplatz eher etwas für die Kleinen ist, dürften die Grossen ihren Spass an den Helirundflügen haben. Für 75 Franken pro Person kann ein mehrminütiger Rundflug um die beiden Gemeinden gebucht werden. Als Gastgemeinde wird Jaun FR im Erzbachtal erwartet. «Viele Speuzer haben tolle Erinnerungen an Jaun und ihre Ferien, die sie dort verbracht haben», weiss OK-Präsident Stadler. Das Erlinsbacher Skilager findet seit vielen Jahren regelmässig in Jaun statt.