Joel Blunier ist seit 2022 im Buchser Gemeinderat, nun möchte er Gemeindeammann werden.

Bild: ZVG/Fabio Baranzini

EVP nominiert Joel Blunier als Gemeindepräsident

Am Freitagabend hat die EVP Buchs an ihrer Generalversammlung nominiert: Gemeinderat Joel Blunier tritt nicht nur zur Gesamterneuerungswahl wieder an, sondern bewirbt sich auch als Gemeindepräsident.