Sandra Huggenberger hats geschafft: Die Gränicherin steht auf dem Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas. Nicht fehlen durfte dabei ihr Blüscheinhorn.

Bild: ZVG

Expedition auf den Kilimandscharo: Sandra Huggenberger liebt verrückte Projekte

Sechs Schweizerinnen und Schweizer erfüllen sich den Traum, den höchsten Berg Afrikas zu besteigen. Darunter auch die Gränicher Schönheitsfachfrau Sandra Huggenberger. Was die Gruppe, die sich vor der Abreise am Flughafen zum ersten Mal sah, auf der sechzehntägigen Reise alles erlebt hat, zeigt die dreiteilige «SRF DOK»-Serie «Abenteuer Kilimandscharo» am 28. Dezember auf SRF1.