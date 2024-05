Fahrplanvernehmlassung 2025: Mehr Angebote am Abend und am Wochenende

Nachtbusse werden auf die neue SN11 abgestimmt

Das Netz der Nachtbusse ab Mellingen Heitersberg, Lenzburg und Aarau wird auf die neue SN11 abgestimmt, sodass die Fahrzeitgewinne des neuen Angebots auch in die Regionen weitergegeben werden. Insbesondere die Reisezeiten von Zürich via Mellingen Heitersberg und Lenzburg verkürzen sich deutlich. Zudem können im Raum Suhr/Oberentfelden mehr und im Raum Safenwil gänzlich neue Nachtverbindungen angeboten werden.

Im Fricktal wird die S1 nachts durchgehend bis Frick verlängert. Damit profitiert das obere Fricktal auch nachts von stündlichen Verbindungen von und nach Basel. Ergänzt wird die S1 durch einen Shuttle-Zug Brugg–Frick mit Anschluss in Brugg an die SN1 von/nach Zürich und Anschluss in Frick an die S1 von/nach Basel. Somit kann auch eine Nachtverbindung Zürich–Frick gewährleistet wer-den. Das Nachtbusnetz im Fricktal wird an die neuen Verbindungen der S1 angepasst und punktuell um zusätzliche Kurse ergänzt.