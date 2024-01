Gleisabbruch vom 11. November 2023 mit dem Spezial-Bagger.

Bilder: Romeo Basler / Foto Basler Aarau

Kreisel Bavaria: Änderungen an der bestehenden Verkehrsführung

Die Bauarbeiten in der Buchserstrasse (Teilprojekt 1) sind abgeschlossen. Am 6. November 2023 startete das Teilprojekt 2 (Kreisel Bavaria). Die Vorarbeiten wurden wie geplant vor den Weihnachtsferien abgeschlossen und die Bauphase 1 wird am Dienstag, 9. Januar 2024 eingerichtet. Damit sind Änderungen an der bestehenden Verkehrsführung verbunden. Die Bauphase 1 dauert bis ca. Ende März 2024. Wetterbedingte Änderungen sind möglich.