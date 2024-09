Feierliche Wiedereröffnung der Staffeleggstrasse

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt startete mit den Bauarbeiten an der Staffeleggstrasse zwischen dem Passbeizli Staffelegg und Thalheim (K474) am 26. Februar 2024. Das ehrgeizige Ziel der Sanierung: Die 1,2 Kilometer lange Strecke soll in sechseinhalb Monaten komplett saniert werden.