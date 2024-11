Georg Senn (links) und Dr. Ing. Hannes Weiss haben die Ausstellung realisiert.

«Magnetika – eine Ausstellung über die Kraft des Elektromagnetismus» feierlich eröffnet

In der neuen Ausstellung «Magnetika» tauchen Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Welt des Magnetismus ein. Sie erfahren, wie aus Eisen, Kupfer und Strom Magnetkraft entsteht – jene Kraft, die in einer Vielzahl unserer elektrischen Geräte steckt, von der elektrischen Zahnbürste bis zum Elektro-Auto. Die Ausstellung dauert bis im Herbst 2025.