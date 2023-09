Frei- und Hallenbad Entfelden: Cony Zimmerli wird neue Geschäftsführerin

Das Frei- und Hallenbad Entfelden wird per 1. Oktober von Cony Zimmerli aus Staffelbach geführt. Sie ersetzt Thomas Canonica (Mühlethal), der seit Mai dieses Jahres die Leitung ad interim inne hatte. Canonica sprang im Mai kurzfristig ein, nachdem Bernhard Bürgi nach 21 Jahre als Präsident der Schwimmbadgenossenschaft und fast 12 Jahren als Geschäftsführer zurücktrat.

«Wir sind überglücklich, nach so kurzer Zeit, die Verpflichtung einer ausgewiesenen Geschäftsführerin verkünden zu dürfen», sagte Guido Scherer, der seit Mai dieses Jahres neu als Präsident der Badi-Genossenschaft amtet.

Cony Zimmerli ist 54 Jahre alt und wohnt seit rund zwei Jahren in der Region. Sie leitete seit 2018 das Hallenbad in Altstetten ZH und führte es zurück auf die Erfolgsstrasse und in die schwarzen Zahlen. Das Quartierbad gehört zu den drei grössten Hallenbäder der Stadt Zürich.