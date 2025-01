Führungswechsel in der Pfiffner Gruppe

Dr. Jürgen Bernauer (links) übergab das Ruder der Pfiffner Gruppe an Marcel Rüfenacht.

Bild: ZVG

Die Pfiffner Gruppe hat einen neue CEO. Per 1. Januar 2025 übergab Dr. Jürgen Bernauer, der erste CEO des Unternehmens, nach sechs erfolgreichen Jahren an der Spitze, das Steuer an Marcel Rüfenacht.

Jürgen Bernauer zieht eine positive Bilanz seiner Amtszeit: «Wir haben eine grundsolide Unternehmensgruppe in einem wachsenden Markt aufgebaut. Die Finanzziele aus unserer Strategie 2025 wurden erreicht, und wir haben viele innovative Produkte in allen Tochterunternehmen entwickelt. Damit sind wir hervorragend für die Zukunft gerüstet.» Bernauer bleibt dem Unternehmen in einer reduzierten Funktion erhalten, um seine umfassende Erfahrung weiterhin einzubringen.

Mit Marcel Rüfenacht steht nun ein neuer CEO an der Spitze, der bereits als Vorstand bei der Avesco AG erfolgreich war. Geboren in El Salvador und aufgewachsen in verschiedenen Ländern, bringt Rüfenacht eine multikulturelle Perspektive in die Pfiffner Gruppe, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Er spricht fliessend Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Sein MBA in Finance & Control sowie seine umfassende Karriere bei ABB untermauern seine Qualifikationen.

«Die Pfiffner Gruppe hat in den letzten 20 Jahren eine unglaublich spannende Entwicklung durchlaufen», sagt Marcel Rüfenacht. «Ich fühle mich privilegiert, zusammen mit der Eigentümerfamilie Hunziker und der Geschäftsleitung diese Geschichte fortzuschreiben.» Eine der Herausforderungen, die ihn anziehen, ist die boomende Übergangsphase im Energiemarkt. Rüfenacht sieht die Pfiffner Gruppe als Technologieführer.

Er ist begeistert von der Möglichkeit, ein Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen zu leiten. «Lasst mich in diese Rakete einsteigen und Teil des Fluges sein», so Rüfenacht. Sein kommerzieller Hintergrund, gepaart mit technischer Affinität, wird eine fruchtbare Grundlage bieten, um das Unternehmen auf das nächste Level zu führen.