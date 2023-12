Fünf Beförderungen bei der Raiffeisenbank Aarau- Lenzburg

Die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg freut sich, fünf Beförderungen per 1. Januar 2024 bekanntzugeben. Janine Kunz von der Kreditadministration erhält die Handlungsvollmacht. Sarah de Zwart, Beraterin IT und Prozesse; Carla Seewer, Senior Kreditberaterin Privatkunden; Alan Schärer, Senior Kreditberater Privatkunden und Roger Widmer, Anlageberater, erhalten die Prokura. Die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg gratuliert den Beförderten ganz herzlich und wünscht ihnen weiterhin viel persönliche Zufriedenheit und Erfolg bei ihren Aufgaben.

