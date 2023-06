Für Veränderungen braucht es Mut und Wille

«Eine Reise in die Vergangenheit hat zum Ziel, die Zukunft zu beeinflussen, wie in einschlägigen Filmen». Severin Schweizer bezog so Stellung zum Jugendfestmotto «Zrogg id Zuekonft». Der Bezirksschüler ist froh, dass er nicht in die Vergangenheit reisen muss, um die Zukunft zu verändern. Um seine eigene Situation zu verbessern, brauche es keine Zeitmaschine, nur Mut und Wille.