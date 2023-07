Der Verein Bergrennen Reitnau kann loslegen (von links): Reitnaus Gemeinderat Nando Suter, Roger Lehner, Alain Martin, Evelyne Woodtli, Beat Wälti, Roger Feller und Marc Buchser. Es fehlt Lukas Simon Morgenthaler. Bild: Remo Conoci

Fulminanter Start: 125 Personen gründen den Verein Bergrennen Reitnau

Am Samstagabend, 1. Juli 2023 wurde der Verein Bergrennen Reitnau um exakt 18.18 Uhr offiziell ins Leben gerufen. An der Gründungsversammlung haben sich 125 Personen als Gründungsmitglied eingetragen und die meisten haben den Obolus zwischen 20 und 200 Franken vor Ort bar bezahlt. Anwesend waren gegen 170 Motorsport-Freunde - nicht alle hatten im Schützenhaus Reitnau Platz und blieben im Freien, wo das Gründungsprozedere via Lautsprecher übertragen wurde. Ein grosser Erfolg für die Initianten.