Gebt uns die Knöpfe zurück

Knöpfe sind eine grandiose Erfindung. Einmal drücken: an. Nochmal drücken: aus. Bei unserem alten UKW-Radio ist es der «Ein/Aus»-Knopf. Beim neuen DAB+ Radio fängts aber schon an. Es hat zwar auch ein paar Knöpfe, aber wo bitte muss man drücken, um ihn einzuschalten? Ist es «Snooze», «Menu», «Info», «Preset» oder «ST/BY Mode»? Trotz all diesen Knöpfen schaffe ich es nicht, das Radio einzuschalten.