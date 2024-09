Gemeinde begrüsst 7000. Einwohner

Die 7000. Einwohnerin von Küttigen heisst Moana Theis. Sie ist zusammen mit ihren Eltern in die Gemeinde gezogen. Gemeindepräsident Tobias Leuthard und die Leiterin Einwohnerdienste Rossana Pompa hiessen die Jubilarin in der Gemeinde herzlich willkommen und überreichten der Familie ein Präsent. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass im Jahr 1970 4181 Einwohner im Dorf gelebt haben, die Zahl von 5000 im Jahr 2000 über-schritten und die Hürde von 6000 im April 2012 genommen wurde. DIK

Bild: ZVG