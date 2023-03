Gemeindepräsidenten des Bezirks Zofingen besuchten das Welschland

Die Gemeindeammännervereinigung des Bezirks Zofingen lebt seit vielen Jahre eine schöne Tradition. Sie verreisen alle zwei Jahre gemeinsam für ein bis zwei Tage und finden so ungezwungen Zeit, sich auszutauschen, aber auch gemeinsam Spass zu haben. In diesem Jahr gings mit dem Zug nach Montreux, wo das Schloss Chillon und die Statue des legendären Queen-Sängers Freddie Mercury (Bild) besucht wurden. Am zweiten Tag besuchte die Gruppe in Bex, im Unterwallis, die Salzmiene. Die Gemeindepräsidenten des Bezirks Zofingen treffen sich aber auch sonst regelmässig einmal im Monat zum Gedankenaustausch und zweimal pro Jahr zu einer Versammlung mit Traktandenliste. Dort werden meist überregionale oder gar kantonale Themen behandelt. Die Vereinigung steht zurzeit unter dem Vorsitz des Kirchleerauer Gemeindeammanns Erich Hunziker. RAN