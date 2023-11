STV Moosleerau: Turnerfamilie erobert den Laufsteg

Wer das Bühnenbild genau betrachtete, wusste sofort, dass die Modewelt zu Gast auf der Bühne der Moosleerauer Turnhalle ist. Fetzige Musiktitel begleiteten die 14 «Modepräsentationen». So traten die «Gym Getu»-Barrenturnerinnen unter «Gym Gucci» auf, die Mädchenriegen unter «Disneytastisch» und «Leerberazzis». Der Turnverein wollte als «Trendsetter» in die Geschichte eingehen und die Damenriege mit «Balencigaga».

Für beste Unterhaltung vor geschlossenem Vorhang sorgten die neun Sketch-Akteure als Jury oder Modestars auf dem Laufsteg. Bekleidet mit Kleiderbügeln oder in einen Bierkasten geschlüpft, sich in einem Goldknisterkleidchen aus Folie oder schwarzem Müllsack präsentierend, der Einfallsreichtum kannte kaum Grenzen. Die Erklärung einer Kandidatin über ihr Aussehen möge beispielhaft sein: «Nur weil ich blond bin, muss ich nicht dumm sein, man kann doch beides sein.» Die «strenge» Jury wählte das finale Kandidatenpaar, das Publikum entschied mit Applaus über Sieg und Zweitplatzierung. «Und der Sieger ist … », lautete am Ende die Verkündigung.

Präsident Kevin Andermatt verabschiedete die Turnerfamilie mit einem lachenden und einem weinenden Auge: «Den Verein, wie er heute auf der Bühne steht, gibt es in Zukunft nicht mehr.» Im Oktober haben die Turnenden Vereine aus Moosleerau und Kirchleerau fusioniert. Über den Zusammenschluss der Turnvereine dachten im Bierkeller die gestandenen Männer nach, während sich die Damenwelt eher für einen Cocktail an der Bar entschied. Die letzte «Modenschau» findet am kommenden Wochenende am Samstag, 11. November ab 20.15 Uhr statt.