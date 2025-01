Der Gemeindeammann würdigte die freiwillige Arbeit des «Dorftreffs» und der Kommission «Eusi Idee für Teufenthal» mit lobenden Worten und einem Präsent.

Bild: RAN

Gemeinschaft gefeiert und Engagement gewürdigt

Über 150 Personen folgen der Einladung der Gemeinde zum traditionellen Neujahrsapéro am am 2. Januar, in der Turnhalle. Gemeindeammann Niklaus Boss würdigt Verdienste und appelliert an den Gemeinschaftssinn.