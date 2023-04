Sie haben goldene Handgelenke: «Töggeler»-Familie machte in Teufenthal halt

Während zwei Tagen herrschte Fussballstimmung pur in der Teufenthaler Turnhalle. Der Tischfussballclub Seetal lud zum grossen Turnier und die besten des Landes kamen und massen sich an 21 Tischen. Am Samstag fanden die Doppel-Disziplinen (Offene Disziplin, Damen, Mixed, Rookies), am Sonntag wurde Einzel gespielt (Offene Disziplin, Damen). Die Partie, die bei Turnierspielern sehr hohes Niveau aufweisen, gewinnt der, der zuerst zwei Gewinnsätze verbucht hat. Ein Satzgewinn verbucht, wer zuerst 5 Tore erzielt hat.

Der Tischfussballclub Seetal mit Sitz in Hallwil hat ein eigenes Lokal, in dem Mitglieder und Gäste jeweils am Dienstagabend von 20 bis 24 Uhr auf sechs Tischen spielen und üben können. Am 10. Juni organisiert der Verein in Hallwil ein Turnier, an dem auch Plauschspieler teilnehmen können. RAN