Genusswanderung 2023: Bewegung kombiniert mit kulinarischem Genuss

Die kulinarische Tour startete bei der Markthalle in der Aarauer Altstadt. 330 Personen, aufgeteilt auf fünf Gruppen, gelangten nach einer ersten Wanderetappe zu Wyss GartenHaus in der Telli. Dort wartete die Vorspeise wie auch leckerer Wehrli-Wein und Stadtwächter-Bier. Der Weg führte weiter entlang der Suhre durch Wohnquartiere zum Werkhof des Forstbetriebs Suhr-Buchs, wo der Hauptgang, zubereitet vom «Schützen», auf die Wandergruppe wartete. Es gab einen Pulled-Pork-Aargauer-Braten dazu einen süffigen Wein von Edvin Weine. Durch den Buchser Wald ging es dem Käsegang entgegen, welcher im Feuerwehrmagazin in Aarau Rohr von Albi und Benjamin von Felten serviert wurde. Perfekt zum Käse passend schenkte Susi Steiger-Wehrli Wein aus. Die letzte Wanderetappe führte zurück Richtung Aarau, wo die Genusswanderung 2023 bei Handwerk Plus mit der bunten Dessert-Variation von Jaisli Beck zum süssen Ende kam. Sarah Moll