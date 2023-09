Gerrit Künzel wird neuer Rektor der Berufsschule Zofingen

Gerrit Künzel ist der neu gewählte Rektor der Berufsschule Zofingen. Bild: ZVG

Roger Meier, der langjährige Rektor der Berufsschule Zofingen, wird im Jahr 2025 in Pension gehen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat der Schulvorstand bereits jetzt seinen Nachfolger gewählt: Der bisherige Konrektor II, Gerrit Künzel, wird neuer Rektor.

Seit 19 Jahren amtet Roger Meier sehr erfolgreich als Rektor der Berufsschule Zofingen. In dieser Zeit hat er die Schule mit Umsicht und Dynamik sowie hohem Engagement geführt. Es ist vor allem ihm zu verdanken, dass das Portfolio der Berufsschule Zofingen in den letzten Jahren mit diversen neuen Berufsfeldern, wie etwa Podologie, Bootberufe, Orthopädieschuhmacher, Fachleute Leder und Textil, ergänzt wer-den konnte. Ende Schuljahr 2024/25 will sich Meier nun ordentlich pensionieren lassen.

Um einen sukzessiven und reibungslosen Übergang der Führungsverantwortung zu ermöglichen, hat sich der Schulvorstand der Berufs-schule Zofingen entschlossen, die Nachfolge von Roger Meier bereits heute zu regeln. Darum hat er an seiner letzten Sitzung den 38-jährigen Gerrit Künzel, bisheriger Konrektor II der Schule, zum neuen Rektor gewählt. Da sich die Schule nach dem Wegfall des KVs und dem Zuzug von neuen Berufsfeldern im Maschinenbau und Baubereich aktuell in einem Organisationsentwicklungs- und Strategieprozess befindet, hat die vorzeitige Wahl des neuen Rektors zudem den Vorteil, dass sich dieser mit klarer Zukunftsoptik intensiv in diese Arbeiten einbringen kann. In der Übergangsphase soll der gewählte neue Rektor nach einem klar definierten Zeitplan mehr und mehr Führungskompetenzen erhalten.

Künzel kennt Berufsschule Zofingen bestens Der Schulvorstand freut sich, dass er Gerrit Künzel für die Aufgabe des Rektors hat gewinnen können. Der ausgebildete Jurist bringt mit seinen umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen optimale Voraussetzungen für diese Leitungsaufgabe mit. Er ist ausgebildeter interner Auditor und hat zudem 2022 auch die Schulleiterausbildung mit einem CAS «Führungskompetenz» an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung abgeschlossen.

Gerrit Künzel kann mittlerweile auf 16 Berufsjahre an der Berufsschule Zofingen zurückblicken. In diesen Jahren hat er in beinahe allen Abteilungen als Lehrperson und als Abteilungsleiter wertvolle Erfahrungen gesammelt. Als Mitglied des Qualitäts-Teams und als langjähriger interner Auditor hatte er die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung der Bildungsinstitution mitzuwirken. Seit dem Jahr 2022 wirkt er als Konrektor II in der Schulleitung mit. Die Themen Unterrichtsqualität, Schulentwicklung, aber auch Personalentwicklung motivieren Künzel besonders. Christine Wernli