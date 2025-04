Geschäftsjahr 2024 – erneut solid und stabil

Die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 erneut ein erfreuliches Wachstum in ihrem Kerngeschäft. Neben zahlreichen neuen Kundinnen und Kunden durfte die Bank auch viele neue Genossenschaftsmitglieder begrüssen. Diese Entwicklung wirkte sich auf das Hypothekar- sowie das Vorsorge- und Anlagegeschäft aus. So haben im Berichtsjahr die Hypothekarforderungen im Vergleich zum Bestand per Ende des Vorjahres um 75,8 Millionen Franken (+4,6 Prozent) auf 1’723,8 Millionen Franken zugenommen. Da-mit konnte die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg ihre starke Marktstellung weiter ausbauen. Dank der umsichtigen Kreditpolitik bestand für die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg kein erhöhter Wertberichtigungsbedarf für gefährdete Forderungen. Die Kundeneinlagen haben um 50,9 Millionen Franken (+2,8 Prozent) zugenommen und belaufen sich per 31. Dezember 2024 auf 1’873,5 Millionen Franken. Die Depotvolumen erhöhten sich von 499,2 Millionen Franken auf 549,9 Millionen Franken (+10,2 Prozent). Dazu beigetragen haben der Neugeldzufluss im Vorsorge- und Anlagegeschäft sowie die positive Marktperformance.